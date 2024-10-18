Что полезно добавлять в каши

В каши полезно добавлять фрукты, ягоды и сухофрукты, рассказала в беседе с aif.ru врач-гастроэнтеролог Елена Якушева. По ее словам, также можно в качестве добавки использовать семечки, орехи и мед.

Медик объяснила, что плюс ягод и фруктов в том, что они сочетаются с любыми крупами. В овсянку можно добавить сладкие фрукты, например, бананы и персики. В манную или кукурузную каши рекомендуется добавлять цитрусовые.

Полезным будет добавление орехов, поскольку они насыщают организм полезными жирами, отметила врач. Также можно разбавить кашу сухофруктами, изюмом, курагой, черносливом или цукатами. Мед будет хорошей альтернативой рафинированному сахару, поскольку подходит людям на диете, добавила Якушева.

Ранее диетолог Людмила Микитюк заявила, что на завтрак лучше не есть шоколад, выпечку и цитрусовые, так как эти продукты могут спровоцировать резкое повышение уровня сахара в крови. По ее словам, люди, употребляющие эти продукты по утрам, сначала получают заряд энергии, но после инсулин относит глюкозу к инсулинозависимым тканям, что приводит к набору веса и тяге к сладкому. Врач также посоветовала не есть бананы натощак — если только они не скомбинированы с другими продуктами, например утренней кашей.