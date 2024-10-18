Кому нельзя есть квашеную капусту

Тем, кто страдает заболеваниями ЖКТ, нельзя есть квашеную капусту, поделилась с «Москвой 24» врач-диетолог Елена Соломатина. По ее словам, кислота и клетчатка, входящие в состав продукта, могут привести к обострению.

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Если есть какие-то раздражения, гастриты, панкреатиты, энтероколиты, язва, любое повреждение целостности слизистой ЖКТ, то кислота и клетчатка, делающие пилинг кишечника, не будут полезны. Может развиться обострение, — подчеркнула врач.

Она добавила, что капуста может навредить людям с болезнями щитовидной железы, особенно с гипотиреозом, потому что она частично блокирует выработку гормонов органом, замедляя его работу.

В других случаях квашеная капуста даже полезна из-за высокого содержания витамина С, повышающего иммунитет, полезного для сосудов и помогающего организму усваивать железо. К тому же лактобактерии в составе продукта поддерживают работу кишечника, а тартроновая кислота способствует снижению веса, подытожила Соломатина.

Ранее врач-диетолог Юлия Чехонина рассказала, что при воспалительных заболеваниях ЖКТ, например язве желудка и двенадцатиперстной кишки, нельзя есть почти все виды хлеба. По ее словам, в таком случае разрешен только подсушенный белый хлеб из муки высшего сорта.