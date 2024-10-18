Врач назвала причины набора веса осенью

Эндокринолог, специалист по превентивной и anti-age медицине Европейского медицинского центра (EMC) Елена Островская объяснила, почему осенью люди часто набирают вес.

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Отмечается, что осенью из-за перепадов температуры и сокращения светового дня в организме снижается выделение серотонина, что приводит к вялости, сезонным перепадам настроения и депрессии. В результате, чтобы компенсировать недостаток этого «гормона радости», люди неосознанно едят больше жирной и сладкой пищи.

Кроме того, как отметила эндокринолог, осень знаменует собой начало нового учебного года. Из-за усталости меняется распорядок дня: нет сил идти на прогулку или в спортзал. Также изменчивая осенняя погода не всегда располагает к активному отдыху.

— Если летом мы много времени проводим на свежем воздухе, гуляем, катаемся на велосипедах и роликах, то поздней осенью у большинства людей пропадает желание лишний раз выходить на улицу. Такое снижение уровня физической активности неизбежно приводит к набору веса, — сказала врач в беседе с «Лентой.ру».

Ученые Миланского университета определили лучший способ избавиться от лишнего веса. Согласно результатам исследования, выполнение упражнений в режиме «старт — стоп» помогает увеличить энергозатраты на 20–60 процентов по сравнению с равномерной активностью.