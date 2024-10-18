Диетолог объяснил, как составить здоровый рацион

Залог успешного дня — правильный завтрак. Он дарит хорошее настроение и создает позитивный настрой на день. Об этом напоминает диетолог, эндокринолог Елена Дороднева. Доктор медицинских наук, профессор кафедры факультетской терапии Тюменского медицинского университета отмечает, что в образе жизни современного человека главная проблема — несбалансированность: мало физической активности и много калорийной еды.

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Богатый калориями рацион на фоне низких энерготрат — предвестник не только ожирения, но и раннего атеросклероза, сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и многих других проблем со здоровьем.

Стать активнее

Движение — ключевой фактор для здоровья. Совершенно неважно, где мы проводим рабочее время: в офисном кресле или на производстве. Ежедневной мышечной работы недостаточно для активного метаболизма.

«Нужна именно аэробная физическая нагрузка, которая обладает целительным профилактическим действием, активизируя обмен веществ и снижение массы тела. Это вовсе не значит, что надо поднимать тяжести в спортзале. Ходьба, велопрогулки, плавание и даже работа по дому или на участке приветствуются. Главное — регулярно», — советует профессор Елена Дороднева.

Не хлебом единым

Мужчины, как правило, любят жирное мясо и горячие блюда вприкуску с хлебом. Их трудно убедить сделать выбор в пользу зеленых овощей. Многих не заставить положить в тарелку не то что брокколи, но даже простую кашу.

«Таковы сложившиеся привычки. Даже потребление рыбы у нас не на самом высоком уровне, — сетует диетолог. — Безусловно, хлеб очень значимый продукт. В нем и белок, и витамины группы В. Но следует помнить, что в одном кусочке белого хлеба содержится около ста калорий. Если съесть пять ломтиков, то это почти 500 калорий, которые нужно израсходовать».

По словам собеседницы, количество калорий должно быть сопоставимо с физической активностью. Вот почему стоит посмотреть на свой рацион именно с этой точки зрения: расходую ли я все то, что съедаю.

Елена Дороднева убеждена, что именно на женщине лежит чрезвычайно важная миссия определения продуктовой политики и сохранения метаболического здоровья в семье. В вопросах питания ей необходимо следовать мягко и деликатно, при этом настойчиво, чтобы сформировать у детей и взрослых привычку к определенным полезным продуктам. Это кропотливая работа, но она очень положительно скажется на здоровье.

Качественный завтрак дарит хорошее настроение и создает позитивный настрой на день. Это особенно важно для тех, у кого рабочий ритм носит стрессовый характер.

Самая важная трапеза

Утренний прием пищи активизирует обмен веществ в организме. Наиболее полезным будет белковый завтрак, при этом он должен быть сытным, но не жирным.

Приготовить его можно из продуктов, которые содержат много животного или растительного белка.

Блюда из яиц. Вместо прожаривания их на масле лучше сделать омлет с помидорами, стручковой фасолью или другими овощами. Помидоры — это антиоксиданты, зелень и другие овощи обеспечивают организм полезными пищевыми волокнами. Можно приготовить фриттату: мясо, овощи заливаются яйцом и запекаются в духовке, микроволновке или на сковороде;

Крупы — растительный белок, поэтому каши — прекрасное начало дня. Есть масса рецептов на любой вкус: сладкие, соленые, на воде или молоке, с добавлением разных ингредиентов;

Бутерброды. Для приготовления лучше взять зерновой хлеб, колбасу заменить запеченным мясом: курицей, индейкой, говядиной. Добавить помидор, огурец, листовые овощи, зелень. Можно посыпать сыром и сделать горячий бутерброд. Вариаций много. Бутерброд будет полезным, если использовать бездрожжевой хлеб из цельнозерновой муки.

Идеально, если в утреннее меню будут включены блюда с рыбой, напоминает Елена Дороднева. Рыба — источник белка для нашего организма, а белок — основа иммунитета. В рыбе есть много витаминов и минералов.

Ужин должен быть!

Что приготовить вечером, чтобы прибавились силы, здоровье и красота? Для многих это серьезный вопрос, особенно в конце трудового дня. Кто-то старается поесть плотно, кто-то ложится полуголодным.

Ужин должен быть! Такова позиция правильного питания, поясняет диетолог. Но главный совет — не пропускать завтрак и обед:

«Нужно, чтобы в течение дня было два приема пищи. Этот момент обязателен. Если на завтрак будет какое-то блюдо и напиток, на обед — салат, первое, второе или какие-то вариации в меню, то и на ужин не появится такой мучительный голод. Люди это забывают, особенно женщины. Когда вечером они приходят с работы или пытаются передохнуть от текущих дел, то не отходят от холодильника».

Еще один популярный принцип в питании — дробить приемы пищи. Перекусы и порции с ладонь легко заманят в ловушку, предупреждает доктор:

«Целесообразно питаться три раза в день с интервалом 4–6 часов. Есть часто и чуть-чуть — неправильно. Наш организм — сложно функционирующая система, для которой важен ритм. К одним из важнейших ритмов относится режим питания. Попытки избежать или обмануть его чреваты тем, что следующий прием пищи будет больше, накроет чувство, когда хочется чего-то небывалого. Как говорят, "глаза хотят". Человек в состоянии голода съедает на 30 процентов больше, чем необходимо организму. А показания к более частому приему пищи — дробному питанию с малым количеством еды — необходимы при заболеваниях желудочно-кишечного тракта».

Каждый продукт имеет собственную ценность. В мясе и рыбе — незаменимые аминокислоты, белок. В масле — полезные жиры. Нет плохих продуктов, есть их неправильное употребление.

Если человек здоров и питается сбалансированно, то можно подумать о так называемом легком ужине, то есть снизить суточную калорийность рациона за счет вечернего приема пищи.

Съесть просто салат, где одни овощи, может быть недостаточно, тогда перед сном потянет что-нибудь перекусить. К тому же правильный ужин обеспечивает подготовку к отдыху, ко сну, отмечает Елена Дороднева:

«Многим знакомо состояние, когда утром просыпаешься и будто не отдыхал. Если завтрак — бурное начало дня с активацией метаболизма, то ужин — успокоение».

Значит, блюда, которые мы едим в вечернее время, должны соответствовать этому принципу. При отсутствии полноценного сна, важнейшего компонента красоты и здоровья, аппетит будет повышенный и его не удастся отрегулировать.

Чем порадовать себя вечером?

Выбираем блюда с обязательным белковым компонентом, в конце дня оно поможет восстановить силы организма. Быстрый и полезный ужин — рыба с овощами. Также для вечерней трапезы подходит индейка или курица.

Мясо или рыбу для вечернего меню можно варить, тушить, запекать. Из фарша сделать облегченные котлеты или тефтели. Многие готовят их на пару, с творогом, кабачком, морковью. Простых рецептов много. На гарнир подойдут некрахмалистые овощи, которые дают организму пищевые волокна и обеспечивают детоксикацию, соответственно, улучшают метаболизм.

Идеально к ужину приготовить овощное рагу — рататуй. Можно варьировать сочетание ингредиентов, добавлять специи. Подходят печеные баклажаны, кабачки.

Крупы тоже можно использовать в качестве гарнира, но в небольшом количестве.

Старайтесь в вечерние часы реже употреблять крахмалистые овощи, такие как картофель, советует диетолог. Не лучший вариант для ужина и паста. Это продукты с достаточно высоким гликемическим индексом. Хотя категорически отвергать их не рекомендуется. Просто не делайте картофельные блюда и макароны на ужин каждодневной практикой.

Как снизить калорийность блюд: