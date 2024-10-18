Назван главный недостаток фитнес-хлеба

Фитнес-хлеб часто позиционируется как более здоровый вариант для людей, следящих за своим питанием и фигурой. Однако главный минус такого сорта хлеба заключается в его высокой калорийности. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-диетолог Клиники лечебного питания Федерального центра питания и биотехнологии Юлия Чехонина.

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«Важно обратить внимание на его состав и калорийность. Иногда за этикеткой фитнес-хлеба может скрываться более высокая калорийность, чем у обычного хлеба. Нужно смотреть, есть ли в составе семена, орехи, сухофрукты и другие компоненты. С точки зрения меньшего употребления углеводов, мы тоже не выигрываем. Обычно в хлеб не добавляют сахар, а общее количество углеводов в нем около 50 г на 100 г продукта, что не так уж много», — рассказала Чехонина.

Однако иногда в этот продукт добавляют дополнительно клетчатку, что благоприятно влияет на пищеварение.