Самый пожилой врач из Омска раскрыл секрет долголетия

Врач-отоларинголог Анатолий Носков, которому в декабре исполнится 89 лет, - легенда омского здравоохранения. Ежедневно в Госпитале ветеранов войн он ведет прием пациентов. До сих пор оперирует. И за всю свою жизнь ни разу не уходил на больничный. А еще не пропустил ни одного марафона. Бегает каждый день и не собирается сходить с дистанции.

© Российская Газета

В чем же секрет его активного долголетия? Мы поговорили с доктором Носковым о жизни, медицине и о том, можно ли сохранить здоровье в "серебряном" возрасте.

Анатолий Лифантьевич, как вы стали врачом?

Анатолий Носков: Я родился на Камчатке, в небольшом рабочем поселке. Мой отец работал простым лесорубом, рано ушел из жизни. Папа - жертва политрепрессий, его арестовали, когда мне было всего два года. Потом реабилитировали. В семье нас было шестеро детей. Старшая сестра Мария однажды познакомилась с попутчицей из Омска. Та рассказала ей о большом красивом городе в Сибири, театрах, медицинской академии и пригласила к себе - поступать. Так в нашей семье появился первый врач. А я поехал в Сибирь уже вслед за сестрой. Дорога в Омск заняла почти месяц. Самолет, пассажирский пароход, поезд. Очень переживал, что не смогу сдать экзамены. Ведь я простой паренек из глубинки. Но поступил с первого раза. Рад был безумно. И сразу дал себе слово - никогда не курить и не выпивать. И держу его до сих пор.

Какой у вас рабочий стаж?

Анатолий Носков: Мой стаж давно перевалил за 60 лет, я его не считаю. Пока есть возможность - буду работать. Хотелось бы до девяноста лет. У нас очень хороший и слаженный коллектив. А потом Госпиталь переедет в новое здание. Тогда, наверное, прекращу трудовую деятельность.

А начинал я свой путь в профессии в Тарской центральной районной больнице, куда мы с моей супругой Фаиной Васильевной поехали работать после окончания медицинской академии. Она - врачом-инфекционистом, а я - отоларингологом. Областное здравоохранение поставили передо мной задачу - создать межрайонное лор-отделение на севере Омской области. И это было самое трудное, но самое интересное время. До сих пор помню, как уже на следующий день после приезда мне пришлось оперировать пациента с отогенным внутричерепным осложнением. А потом привезли пациента из Знаменки - у него во сне выпал зуб и попал прямо в бронхи. Пришлось экстренно делать бронхоскопию и извлекать инородное тело.

В Таре мы проработали 10 лет. Потом вернулись в Омск, где я возглавил оториноларингологическое отделение в новом здании областной клинической больницы. Сейчас там работает мой сын Сергей - он продолжил нашу династию. Так сложилось, что почти все врачи-отоларингологи в регионе - мои ученики.

© Российская Газета

Как изменилась за эти полвека ситуация в здравоохранении?

Анатолий Носков: Признаюсь честно, для жителей сельской местности медицина была доступнее. В той же Таре у нас работало лор-отделение на 30 коек. Мы сами оперировали. Во многих селах имелись больницы со стационарами. Летала санавиация. А сейчас пациентов отдаленных районов отправляют в город за сотни километров не только на операции, но и на обычный прием к доктору. Не хватает узких специалистов.

Но зато сегодня в больницах появилось такое оборудование, о котором во времена моей молодости мы даже и не мечтали. Можно сделать КТ, УЗИ, МРТ. У нас же был только рентген. Пациент может сам выбирать себе любого врача и у него наблюдаться. Правда, были бы деньги. Поэтому лучше все-таки не болеть.

© Российская Газета

Как лично вам это удается? Вы действительно за всю жизнь ни разу не брали больничный?

Анатолий Носков: Ни разу. Конечно, бывало такое, что я простужался. Но за выходные приводил себя в порядок. Работа над своим здоровьем - это огромный труд. Чтобы быть здоровым, нужны собственные усилия, которые не заменит ни один даже самый грамотный врач. Я очень люблю книгу советского ученого и кардиохирурга, пропагандиста здорового образа жизни Николая Амосова "Раздумья о здоровье". Всегда советую ее своим пациентам. Он утверждал, что в большинстве болезней виновата не природа, не общество, а только сам человек. Чаще он болеет от лени и жадности, но иногда от неразумности. Вернуть здоровье можно почти с любой точки его упадка. Но чем старше пациент, тем больше усилий необходимо.

Да, я врач. Но всегда говорю - не надейтесь на медицину! Мы успешно лечим многие болезни, но не можем сделать вас здоровым. Ваше здоровье исключительно в ваших руках.

Лично я придерживаюсь следующих принципов: физическая активность, закалка, умеренность в еде и хорошее настроение.

Расскажите подробнее. С чего начинается ваш обычный день?

Анатолий Носков: Я встаю в пять часов утра. В любую погоду выхожу на пробежку. Я убежденный бегун. Тренируюсь на Зеленом острове или на школьном стадионе. С 2006 года не пропустил ни одного марафона. Участвую в Рождественском марафоне, в Сибирском международном марафоне и во Всероссийском полумарафоне "ЗаБег". Бегаю дистанции в 21, 15 и 10 километров. В этом году, кстати, был признан самым возрастным участником. Но я бегаю не ради наград и призов. Исключительно для себя.

С каждым годом стараюсь увеличивать нагрузку по заветам Амосова. Делаю гимнастику, обтираюсь холодной водой. Несколько лет назад вступил в клуб моржей. Бегаю на лыжах. Ежегодно принимаю участие в "Лыжне России".

После тренировки возвращаюсь домой, завтракаю со своей женой Фаиной Васильевной. Мы с ней уже более 60 лет в браке. Семейное счастье и взаимопонимание тоже немаловажный фактор. Потом собираюсь на работу. Стараюсь ходить пешком. Ну а дальше обычный рабочий день. На приеме у меня бывает по 18-20 пациентов разных возрастов, которые находятся у нас на лечении. Провожу диагностику, делаю назначения.

© Российская Газета

Медсестра Гульнара Куандыкова: А для поднятия настроения Анатолий Лифантьевич в перерыве между приемами читает нам стихи. У него на рабочем столе всегда лежат томики его любимых поэтов - Тютчева и Пушкина. Еще один секрет его долголетия - сохранять спокойствие в любой ситуации. Всегда подбодрит больных, подберет нужные слова. А любовью к физическим нагрузкам он заразил весь наш коллектив. Я теперь и на лыжах хожу, и марафоны бегаю.

© Российская Газета

А отдыхаете как, Анатолий Лифантьевич?

Анатолий Носков: За границей был один раз - в Италии. Люблю природу севера Омской области и Южного Урала, куда мы часто выезжаем в отпуск. По возможности в театр хожу, в филармонию. Читаю книги и периодическую печать. А вот телевизор смотрю редко. Предпочитаю программу "Культура". А лучше просто прогуляться на свежем воздухе в свободное от работы время.