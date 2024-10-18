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Фармацевт назвала три абсолютно бесполезные биодобавки

Фармацевт Ариана Медизейд посоветовала не тратить впустую деньги на три пищевые биодобавки, так как они абсолютно бесполезны для здоровья. Об этом пишет издание HuffPost.

Фармацевт назвал три бесполезные биодобавки
© Lenta.ru

Первая рекомендация Медизейд — не принимать витамин D в чистом виде. Она подчеркнула, что эта биодобавка должна поступать в организм исключительно в сочетании с витамином К2. В противном случае нарушается процесс усвоения кальция, из-за чего он откладывается вместо костей в артериях, что чревато их кальцификацией и другими долгосрочными проблемами с сердечно-сосудистой системой, предупредила фармацевт.

Специалистка назвала бесполезным и одновременный прием цинка и магния, так как они нейтрализуют полезные свойства друг друга. По ее словам, лучше употреблять их один за другим с интервалом в два часа, причем цинк должен поступать в организм во время еды.

Также Медизейд посоветовала отказаться от добавок зверобоя в случае приема оральных контрацептивов и любых других лекарств.

«Зверобой стимулирует метаболизм препаратов в организме, в результате чего их концентрация в крови снижается настолько, будто вы никогда их и не принимали», — предупредила она.

Ранее диетолог Нурия Дианова предупредила россиян о развитии серьезных заболеваний из-за БАДов. По словам эксперта, из-за покупки непроверенных пищевых добавок на маркетплейсах люди все чаще начали страдать лекарственным панкреатитом, лекарственными гепатитами и печеночной недостаточностью.

ЗОЖ
Нурия Дианова