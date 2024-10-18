Фармацевт назвал три бесполезные биодобавки

Фармацевт Ариана Медизейд посоветовала не тратить впустую деньги на три пищевые биодобавки, так как они абсолютно бесполезны для здоровья. Об этом пишет издание HuffPost.

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Первая рекомендация Медизейд — не принимать витамин D в чистом виде. Она подчеркнула, что эта биодобавка должна поступать в организм исключительно в сочетании с витамином К2. В противном случае нарушается процесс усвоения кальция, из-за чего он откладывается вместо костей в артериях, что чревато их кальцификацией и другими долгосрочными проблемами с сердечно-сосудистой системой, предупредила фармацевт.

Специалистка назвала бесполезным и одновременный прием цинка и магния, так как они нейтрализуют полезные свойства друг друга. По ее словам, лучше употреблять их один за другим с интервалом в два часа, причем цинк должен поступать в организм во время еды.

Также Медизейд посоветовала отказаться от добавок зверобоя в случае приема оральных контрацептивов и любых других лекарств.

«Зверобой стимулирует метаболизм препаратов в организме, в результате чего их концентрация в крови снижается настолько, будто вы никогда их и не принимали», — предупредила она.

Ранее диетолог Нурия Дианова предупредила россиян о развитии серьезных заболеваний из-за БАДов. По словам эксперта, из-за покупки непроверенных пищевых добавок на маркетплейсах люди все чаще начали страдать лекарственным панкреатитом, лекарственными гепатитами и печеночной недостаточностью.