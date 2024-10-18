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Эксперт объяснил, сколько белка следует потреблять в зависимости от возраста и пола

Для каждого питательного вещества существует рекомендуемая суточная норма, но сколько человеку нужно потреблять в день белка? Об этом рассказала диетолог Карина Толентино.

Диетолог объяснил, сколько белка следует потреблять в день
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Рекомендуемая суточная норма потребления белка в зависимости от пола и возраста:

  • Младенцы — 11 г;
  • Дети — от 19 до 35 г;
  • Девушки-подростки — 46 г;
  • Подростки мужского пола — 52 г;
  • Взрослые женщины — 46 г;
  • Взрослые мужчины — 56 г;
  • Беременные — 70 г.

Людям с высоким уровнем физической активности нужно потреблять больше белка, поскольку это вещество необходимо для создания и поддержания мышечной массы.

При этом избыток или дефицит белка может негативно сказаться на здоровье. Так, переизбыток может вызвать обезвоживание, дискомфорт в кишечнике, усталость, головные боли, раздражительность и тошноту.

Между тем недостаток белка способен спровоцировать повышенный аппетит, риск инфекций, переломов, заболевания печени, потерю мышечной массы, отёки, проблемы с кожей, волосами и ногтями.

ЗОЖ