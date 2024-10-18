Врач предупредил о вреде фруктозы для здоровья

Принято считать, что фруктоза вредит здоровью меньше, чем сахар. Согласно популярным мифам, фруктоза, имеющая натуральное происхождение, не вызывает повышения уровня глюкозы и инсулина в крови.

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На самом деле такое утверждение ошибочно, рассказала в разговоре с «Известиями» эндокринолог Ольга Рождественская.

По словам врача, фруктоза также способна повысить уровень глюкозы в крови, но процесс занимает больше времени, чем после употребления продуктов с сахаром. Но при этом повышенный уровень сахара в крови после фруктозы держится дольше, уточнила Рождественская.

«Это приводит к усилению жировой болезни печени, старению сосудов и заболеваниям сердечно-сосудистой системы», —предупредила специалист.

Поэтому врач советует контролировать, сколько количество потребляемой фруктозы. При этом эта рекомендация касается также сахарозы, лактозы и других заменителей, поскольку они провоцируют ожирение.

Ранее специалист рассказала, какие опасности для здоровья несет употребление фруктов натощак и перед сном.

А американские ученые вовсе заявили, что употребление большого количества ягод и фруктов может вызвать болезнь Альцгеймера. Фруктоза провоцирует негативные процессы, уменьшая приток крови к коре головного мозга, которая отвечает за самоконтроль, а также к гиппокампу и таламусу. Зато приток крови к зрительной коре увеличивается, рассказали специалисты.

Из-за хронического и стойкого снижения метаболизма в мозге происходит его атрофия с потерей нейронов со всеми признаками болезни Альцгеймера.