Диетолог рассказал, как правильно выбирать хлебцы

Для более долгого чувства сытости необходимо выбирать цельнозерновые хлебцы. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-диетолог Наталья Круглова. Она добавила, что такие продукты содержат больше полезных веществ, чем сделанные из рафинированных круп.

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«Важно обращать внимание, чтобы хлебцы были цельнозерновые, то есть то сырье, которое используется — мука это или хлопья, которые входят в состав хлебцев, — были цельнозерновые, и эта пометка должна быть в составе. Это будет либо мука цельносмолотая, либо мука обдирная, либо хлопья цельносмолотые, хлопья цельнозерновые и так далее. Когда вы видите такое обозначение, это говорит о том, что действительно используется цельнозерновое сырье. Это важно с точки зрения поддержания сытости — цельнозерновые продукты лучше обеспечивают сытость, то есть она поддерживается более продолжительное время. С другой стороны, такие продукты содержат еще и растительный белок, пищевые волокна, витамины группы В и цинк. Они более богаты питательными веществами, чем хлопья или мука, которые изготовлены из рафинированных продуктов, круп», — сказала она.

Круглова отметила, что во время похудения стоит заменять хлеб хлебцами, поскольку они содержат больше пищевых волокон, калории из которых не усваиваются.

«Замена хлеба хлебцами действительно может быть актуальна в период, например, снижения веса или в период поддержания здорового веса, поскольку хлебцы, даже если они по калорийности будут достаточно близки с хлебом, содержат больше пищевых волокон, а пищевые волокна не перевариваются в пищеварительном тракте человека, энергия из них, калории из них не усваиваются. С другой стороны, хлебцы еще очень легкие, они достаточно объемные, но при этом весят гораздо легче хлеба. Соответственно, вес их будет несколько меньше, что также будет влиять на калорийность приема пищи, в котором хлебцы используются», — пояснила диетолог.