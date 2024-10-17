Какие продукты помогут сбросить вес

Чтобы сбросить вес, необходимо сократить потребление калорий. Однако есть продукты, которые помогут ускорить процесс. Диетологи назвали список.

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Тофу. Соевый сыр отлично помогает тем, кто пытается похудеть. В нем мало калорий и много протеина.

Грейпфрут. Он считается одним из самых лучших продуктов для потери веса. Ешьте по четвертинке фрукта ежедневно.

Ананас. Свежий ананас сильно сокращает количество жировой ткани, если есть его на регулярной основе.

Яблоки. Это один из самых простых и доступных продуктов. Ешьте их в перерывах между основными приемами пищи.

Ранее сообщалось, что идеальный перекус на каждый день — творожные бейглы. Блюдо имеет идеально сбалансированный вкус и просто незаменимо на утреннем столе, а также не вредит фигуре: всего 214 ккал на 100 г.