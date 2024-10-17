Врач объяснил, почему женщины должны завтракать так же, как мужчины

Половая принадлежность никак не влияет на состав необходимого завтрака, в отличие от индивидуальных особенностей человека. О том, почему женщинам по утрам можно и нужно есть то же самое, что и мужчинам, рассказала доктор медицинских наук, профессор Анна Гончарова.

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По словам доктора, всем людям в практически одинаковом объеме нужны одни и те же витамины и микроэлементы. При выборе продуктов на завтрак в первую очередь необходимо ориентироваться на состояние здоровья, личные предпочтения и рекомендации врачей.

— Завтрак должен подбираться персонализировано, в зависимости от состояния здоровья человека, — передает слова Гончаровой «РЕН ТВ».

Поддерживать бодрое и энергичное состояние можно с помощью простых продуктов. Об этом сообщил кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог клиники «Евроонко» Владимир Логинов.

Успеваемость ребенка напрямую зависит от его усилий и правильного питания, а завтрак играет ключевую роль. Как рассказала диетолог Инна Кононенко, в рационе ребенка должны преобладать натуральные продукты, богатые витаминами и микроэлементами. Поэтому основу полезного завтрака составляет белок, например, творог или сырники.

Людям старше 40 лет рекомендуется разнообразить свой завтрак и выбирать продукты, которые не вызывают резкого повышения уровня глюкозы в крови. Об этом сообщила диетолог Елена Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой».