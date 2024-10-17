Диетолог посоветовал не употреблять бутерброды с маслом и сыром

Подобные продукты сочетать не следует.

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Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала Нурия Дианова.

«У нас везде и постоянно, если мы делаем бутерброд с сыром, то без масла его не делают, хотя, с точки зрения диетологии, лучше сделать отдельно, например, к омлету с овощами хлеб с маслом, а хлеб с сыром, добавив какую-нибудь огуречинку или ещё что-то, и тогда другой, чуть более здоровый вариант получается».

Бутербродное масло полезнее сливочного, отметила специалист.

«Финляндия — одна из таких сильных родоначальников так называемых масложировых продуктов, которые сделаны из растительных масел. Это, как у нас было, но почему-то исчезло, бутербродное масло. Это правильный продукт. В нём меньше модифицированного количества насыщенных жиров. Это не значит, что какие-то плохие жиры. Они сделали из растительных, могут добавлять туда витамин Е, фитостерины. Но у нас настолько велики традиции, что мы предпочитаем всё равно сливочное масло, в котором есть натуральные трансжиры».

Ранее диетолог предупредила «трудоголиков» о повышенном риске ожирения. Таким людям свойственно «заедать» стресс. В результате они питаются продуктами низкого качества.