Черника является самой полезной ягодой для органов зрения, заявила порталу «Узнай.ру» эндокринолог Анна Гончарова. По словам врача, два стакана черники в неделю способствуют укреплению иммунитета.

Гончарова объяснила, что черника содержит антиоксиданты, витамины С и К, клетчатку. Ягода улучшает здоровье сердечно-сосудистой системы и повышает концентрацию.

«Черника полезна для органов зрения по той причине, что она содержит ликопин, цинк и лютеин. Антиоксидантные свойства лютеина играют ключевую роль в защите глаз от негативного воздействия окружающей среды. Стакан черники, в том числе замороженной, два раза в неделю помогает поддерживать уровень цинка, укрепляет иммунитет и способствует сохранению сумеречного зрения», — рассказала Анна Гончарова.

Кроме того, черника, по словам врача, хороша тем, что нет практически никаких противопоказаний к ее употреблению. Исключениями являются язвенная болезнь желудка и обострение панкреатита, при которых нежелательно употребление в пищу любых ягод.

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