Уролог перечислил продукты, необходимые для профилактики рака простаты

Помидоры, морковь и брокколи могут улучшить потенцию, рассказал в беседе с KP.RU уролог, андролог и хирург Ильнур Аглиуллин. По его словам, также улучшить эрекцию могут гранатовый сок, зеленый чай и вода.

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Уролог объяснил, что помидоры содержат полифенол и ликопин, которые являются сильными антиоксидантами. В брокколи есть вещество сульфорафан, которое способствует выработке ферментов против рака предстательной железы. Также рекомендуется ежедневно есть по 10 г моркови, чтобы снизить риск развития рака простаты.

Мужчинам, которым диагностировали такую онкологию, следует пить гранатовый сок, отметил хирург. Этот напиток снижает уровень простат-специфического антигена (ПСА). От проблем с простатой может защитить зеленый чай.

Кроме того, эректильная дисфункция может случится из-за закупоренных сосудов и капилляров, добавил Аглиуллин. Чтобы этого избежать, нужно пить достаточное количество воды, заключил андролог.

Ранее сексолог Павел Фельдман рассказал, что для повышения потенции мужчинам нужно выполнять в спортзале многосуставные упражнения: жимы, тяги и приседания. Он отметил, что помогает бег, езда на велосипеде, а также растяжка. Эксперт подчеркнул: бег, ходьба, езда на велосипеде улучшают кровообращение, работу сердца, обменные процессы, что также будет благоприятно сказывается на мужском здоровье.