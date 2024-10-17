Фельдшер рассказал о полезных свойствах лаврового листа

Лавровый лист обладает мощными противовирусными и противовоспалительными свойствами, благодаря которым может помочь в профилактике рака, рассказала фельдшер, управляющая сети пансионатов для пожилых людей «Теплые беседы» Наталья Балан. Эксперт посоветовала россиянам добавить его в рацион для защиты от рака в беседе с «Лентой.ру».

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По словам специалистки, лавровый лист обладает множеством полезных качеств: помогает пищеварению, оказывает антимикробное, антивирусное, противовоспалительное и противораковое воздействие, а также является мощным антиоксидантом. Также лавровый лист помогает поддерживать нормальный уровень сахара и холестерина, оказывает болеутоляющее действие и ускоряет выздоровление при ОРВИ и гриппе.

«Лавр помогает при кашле, ангине и насморках, является источником витаминов A, C, B и PP, содержит селен и марганец, магний и фосфор, калий, кальций, медь», — Наталья Балан, фельдшер.

Балан обратила внимание на то, что максимальную пользу приносят отвары и настои на основе лаврового листа, которые позволяют снять воспаление, укрепить иммунитет и ускорить восстановление организма после болезни. Такого рода настой настоятельно рекомендуется употреблять при кашле и боли в горле.

«При выборе пряности ориентируйтесь на мощный аромат, цвет (не бледный и не поломанный) и производителей (Греция, Турция, Грузия, Азербайджан). Лавровый лист лучше просто рассасывать или по классике добавлять в суп. Можно также заваривать в термосе (10 листов на пол-литра кипятка), а еще рекомендуют поджигать и дышать ароматом 15-20 минут», — заключила собеседница «Ленты.ру».

Ранее Балан назвала неочевидные симптомы проблем с сердцем. Среди прочих она указала на кашель и одышку.