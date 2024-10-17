Врач предупредил о важности вакцинации людям старшего поколения

В Забайкалье продолжается прививочная компания. Врачи утверждают, что вакцинироваться необходимо. Особенно важно поставить прививку людям старше 60 лет.

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«Регулярная вакцинация снижает риск заболеваний. С возрастом иммунная система ослабевает, и бороться с вирусами становится все сложнее. Людям старшего поколения нужно постоянно заботиться о своем здоровье, ведь может произойти обострение уже имеющихся хронических заболеваний»,- поделилась главный врач Забайкальского госпиталя для ветеранов войн Рада Романова.

В Забайкалье уже вакцинировались свыше 44 тысяч людей старше 60 лет.

Сделать прививку можно в поликлинике по месту жительства. Перед проведением вакцинации необходимо проконсультироваться с врачом.