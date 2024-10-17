Эксперт назвал шесть симптомов дефицита железа. Проверьте себя
Миллионы людей страдают от недостатка железа в организме, но многие из них даже не подозревают об этом. Семейный врач Дэвид Брилл из клиники Кливленда в США объясняет, как распознать и устранить дефицит.
Причины дефицита железа варьируются от плохого питания до серьёзных заболеваний. Другие факторы, которые следует учитывать, включают возраст, пол и историю болезни.
Эксперт назвала шесть возможных признаков недостатка минерала:
- бледная или жёлтая кожа;
- постоянная усталость и слабость;
- одышка;
- озноб;
- тяга к несъедобным товарам (мел, лёд, земля);
- ломкость ногтей или выпадение волос.
Обнаружить недостаток железа в организме поможет анализ крови. Лечение зависит от причины возникновения дефицита.