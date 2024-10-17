Эксперт назвал шесть симптомов дефицита железа

Миллионы людей страдают от недостатка железа в организме, но многие из них даже не подозревают об этом. Семейный врач Дэвид Брилл из клиники Кливленда в США объясняет, как распознать и устранить дефицит.

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Причины дефицита железа варьируются от плохого питания до серьёзных заболеваний. Другие факторы, которые следует учитывать, включают возраст, пол и историю болезни.

Эксперт назвала шесть возможных признаков недостатка минерала:

бледная или жёлтая кожа; постоянная усталость и слабость; одышка; озноб; тяга к несъедобным товарам (мел, лёд, земля); ломкость ногтей или выпадение волос.

Обнаружить недостаток железа в организме поможет анализ крови. Лечение зависит от причины возникновения дефицита.