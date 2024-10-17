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Эксперт назвал шесть симптомов дефицита железа. Проверьте себя

Миллионы людей страдают от недостатка железа в организме, но многие из них даже не подозревают об этом. Семейный врач Дэвид Брилл из клиники Кливленда в США объясняет, как распознать и устранить дефицит.

Эксперт назвал шесть симптомов дефицита железа
© Чемпионат.com

Причины дефицита железа варьируются от плохого питания до серьёзных заболеваний. Другие факторы, которые следует учитывать, включают возраст, пол и историю болезни.

Эксперт назвала шесть возможных признаков недостатка минерала:

  1. бледная или жёлтая кожа;
  2. постоянная усталость и слабость;
  3. одышка;
  4. озноб;
  5. тяга к несъедобным товарам (мел, лёд, земля);
  6. ломкость ногтей или выпадение волос.

Обнаружить недостаток железа в организме поможет анализ крови. Лечение зависит от причины возникновения дефицита.

ЗОЖ