Диетолог посоветовал не исключать хлеб из повседневного рациона
Главный внештатный диетолог Министерства здравоохранения Российской Федерации, научный руководитель ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», академик РАН Виктор Тутельян предупредил о важной роли хлеба как источника полезных веществ.
Эксперт подчеркнул, что не стоит отказываться от хлеба как продукта повседневного рациона. По словам Тутельяна, нужно отдавать предпочтение хлебу «из цельносмолотого зерна».
«Я хочу подчеркнуть важность хлеба в целом, который нельзя исключать из своего рациона ни в коем случае. Но лучше отдавать предпочтения хлебу из цельносмолотого зерна. В нем больше полезных веществ и больше пищевых волокон, которые нам крайне нужны для пищеварения правильного», — объяснил врач.
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