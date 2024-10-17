Что будет со здоровьем, если постоянно есть много соли

Заместитель директора ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» по научной и лечебной работе, главный внештатный специалист-диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова предупредила о высоком риске развития сердечно-сосудистых болезней из-за неконтролируемого потребления соли.

© Ferra.ru

Натрий провоцирует скачки давления, различные сосудистые патологии и повышает риск смерти.

«Избыточное потребление натрия, или пищевой соли, связано с повышением артериального давления, с повышением возникновения риска формирования сердечно-сосудистых заболеваний и смертности от них», — объяснила эксперт.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.