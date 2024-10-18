Эндокринолог Наталия Тананакина рассказала о рекомендуемом суточном потреблении сахара. По данным ВОЗ, для женщин это не более 25 граммов (6 чайных ложек), а для мужчин – 36 граммов (9 чайных ложек).

«Ежедневное потребление свободных сахаров, включая добавленные сахара и те, которые содержатся в меде, сиропах и соках, не должно превышать 10 % от общего количества калорий», – сказала Тананакина.

Для наглядности эксперт привела несколько примеров: 1 шоколадный батончик (50 г) содержит около 25-30 г сахара; 100 г мороженого около 20 г сахара; 330 мл газировки 30-40 г сахара.

Чтобы не превышать норму, эндокринолог рекомендует ограничить потребление сладостей до 3-4 чайных ложек сахара в день. Она подчеркнула, что чрезмерное употребление сахара может привести к кариесу и другим стоматологическим проблемам.

«В процессе переработки сахара бактерии выделяют кислоты, разрушающие зубы», – пояснила Тананакина.

В интервью РИАМО медик также дала рекомендации для защиты зубов. По словам эксперта, главное правило – чистить зубы дважды в день и использовать зубную нить. Кроме того, важно ограничивать сладкие перекусы, употреблять сладости во время еды и полоскать рот водой после этого.

Отметим, что в последнее время имплантация зубов становится все более популярной процедурой, позволяющей восстановить утраченные зубы и вернуть уверенность в своей улыбке. Однако стоматологи предупреждают, что не всем пациентам можно проводить эту операцию.