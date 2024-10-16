Нутрициолог объяснил, почему нужно есть тыкву осенью

Тыква богата витаминами группы В, С, К и Е, а также цинком и бета-каротином, рассказала в беседе с «Доктор Питер» нутрициолог Ирина Попкова. По ее словам, эти вещества особенно нужны организму для поддержания иммунитета в сезон простуд.

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«В тыкве содержится рекордное количество витамина А: всего 200 грамм продукта необходимо, чтобы восполнить физиологическую норму. Кроме того, тыква богата витаминами группы B, C, E, K, бета-каротином, цинком. Этот уникальный набор питательных веществ особенно необходим в период простуд», — объяснила Попкова.

Также эксперт отметила, что блюда из тыквы подойдут тем, кто хочет похудеть или просто следит за весом. По словам нутрициолога, в этом фрукте содержится много воды и клетчатки, а на 100 грамм продукта приходится до 45 калорий.

Попкова посоветовала приготовить из тыквы суп на основе куриного бульона с добавлением чеснока, оливкового масла, сливок (35%). Нутрициолог отметила, что сварить такое блюдо просто: нужно нарезать тыкву дольками, чеснок мелко порубить и обжарить их в сотейнике на разогретом масле до золотистого цвета; затем добавить бульон и варить 15 минут, после нужно влить сливки, добавить соль и перец. В конце, добавила Попкова, всю массу необходимо перебить блендером, чтобы получилась кремообразная консистенция.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что продукты, богатые витаминами C, D и группы B, помогут справиться с осенней хандрой. Чтобы улучшить состояние, можно есть квашеную капусту, болгарский перец и пить отвар шиповника. Также стоит добавить в рацион печень трески, скумбрию, селедку, лисички и сморчки, посоветовала врач.