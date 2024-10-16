Эксперт рассказал, как быстро заснуть

Множество факторов могут не давать вам спать по ночам: от употребления алкоголя или кофеина перед сном до стресса и беспокойства. Цяньлэй Ли, сертифицированный практик традиционной китайской медицины и лицензированный иглотерапевт, рассказал о простом трюке, который поможет заснуть за считаные минуты.

© Чемпионат.com

По словам эксперта, нужно обратиться к акупрессуре. Это форма массажной терапии, при которой применяется давление руками к определённым точкам тела. Эти методы направлены на облегчение боли, снятие мышечного напряжения или усиление кровотока.

Тем, кто не может заснуть, следует нажать на область между большим и указательным пальцами. Цяньлэй Ли посоветовал найти мясистую часть и сильно сжать теми же пальцами противоположной руки. Давление нужно оказывать в течение трёх-пяти минут, пока вы лежите в постели.