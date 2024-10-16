Диетолог перечислил полезные и негативные свойства инжира

Свежий или сушеный? Диетолог Писарева рассказала, чем полезен инжир и какой выбрать
Инжир — полезный фрукт, который содержит большое количество витаминов, минералов и микроэлементов. Однако некоторым людям он может навредить. Подробнее о пользе и опасности этого плода, «Вечерняя Москва» узнала у эксперта.
Чем полезен инжир
Этот фрукт содержит множество полезных компонентов, рассказала врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева. Среди них:
- Витамин А — способствует регенерации тканей и положительно влияет на зрение;
- Витамин С — выступает в качестве антиоксиданта и укрепляет иммунную систему;
- Витамины группы В — работают как нейропротекторы, помогают в борьбе с бессонницей, улучшают мозговую деятельность и кровоснабжение;
- Железо — улучшает показатели гемоглобина;
- Медь — способствует усвоению железа;
- Цинк и селен — поддерживают иммунную систему и способствуют выработке тестостерона у мужчин.
«Инжир также содержит большое количество клетчатки, белка и незаменимых аминокислот, от чего зависит работа сердца и пищеварительной системы. Незаменимые аминокислоты также способствуют профилактике сердечно-сосудистых заболеваний — атеросклерозе, инфаркте», — добавила диетолог.
Также Писарева порекомендовала есть инжир людям с проблемами ЖКТ.
«Фрукт обладает слабительным эффектом и улучшает работу пищеварительной системы. А высокое содержание дубильных веществ оказывает бактерицидное и противовоспалительное действие в организме», — заверила специалист.
Из-за высокого содержания растительного белка, фрукт стоит включать в рацион вегетарианцам, чтобы добрать норму белка, посоветовала диетолог.
Чем может навредить инжир
В некоторых случаях фрукт может быть опасен для здоровья, предупредила Писарева.
«При диабете и других углеводных нарушениях организма не стоит увлекаться им и есть в больших количествах, потому что инжир резко повышает гликемический индекс и уровень сахара в крови. Также стоит с осторожностью есть фрукт при проблемах с почками и желчным пузырем», — перечислила врач.
Диетолог посоветовала воздержаться от инжира также при индивидуальной непереносимости, беременности и грудном вскармливании.
Какой инжир выбрать
На прилавках магазинов можно увидеть два вида инжира — сушеный и свежий, они обладают разными свойствами.
По словам Писаревой, в сушеном фрукте выше гликемический индекс, а за счет большого количества сахара — высокая калорийность.
«Поэтому есть его нужно с осторожностью, не больше двух-трех плодов за раз, и лучше в качестве отдельного приема пищи. При этом не стоит включать его в рацион питания каждый день, достаточно всего двух-трех раз в неделю, чтобы получить максимум пользы», — подчеркнула специалист.
По мнению диетолога Елены Соломатиной, дневная норма потребления сушеного фрукта для взрослого человека не должна превышать пяти плодов, а вот свежего инжира можно съесть в три раза больше.
«По числу полезных веществ они практически не отличаются, но калорийность сушеных фруктов в пять раз выше, поэтому их лучше есть в первой половине дня», — уточнила эксперт.