Тренер рассказал, как избавиться от сутулости

Проводя большую часть времени в сидячем положении на работе, трудно сохранить идеальную осанку. Обычные упражнения могу укрепить корпус, но никак не повлиять на выпрямление спины. Мы поговорили с фитнес-тренером Дарьей Шулиной, которая подскзала простые упражнения для улучшения осанки в любом возрасте.

© unsplash

«Рыбка»

Для упражнения вам понадобится коврик. Ложимся на живот, ноги при этом выпрямляем. Вы должны вытянуть носочки при выпрямленных коленях. Не отрывая ног от пола, кладем руки на затылок и разводим локти в стороны. Выдыхаем и отрываем верхнюю часть тела от пола. На верхней точке немного задерживаемся. Вдыхаем и медленно возвращаемся в исходное положение.

На балансе

Становимся на четвереньки. Дарья:

«Вы должны расположиться на коврике так, чтобы суставы — бедренный и плечевой — находились под прямым углом».

При выполнении упражнения подтягиваем живот и максимально выпрямляем спину. Выдыхаем и в это же время поднимаем ногу и руку (например, левую руку и правую ногу). Держим баланс как можно дольше. Возвращаемся в исходное положение. Повторяем с другими руками и ногами.

Активная планка

Встаем в планку. Руки держим прямыми, а ладони размещаем на уровне плеч. Живот держим в напряжении, чтобы укрепить мышцы пресса. Выдыхаем и сгибаем руки в локтях по очереди. Вдыхаем и возвращаемся в исходную позицию. Наш эксперт рекомендует прислушиваться к себе и если слишком сложно держать ноги прямыми все время, можно встать на колени.

Скручивания

Ложимся на спину, прижимая корпус к полу. Кладем руки за голову и поднимаем ноги. Выдыхаем и начинаем поднимать верхнюю часть корпуса, вместе с этим постарайтесь сделать легкое скручивание. Смотрите, чтобы упражнение не вызывало боли в спине. Во время выполнения обязательно держите пресс напряженным. Далее пытаемся оторвать лопатки от пола и задерживаемся в этом положении на пару секунд. Медленно возвращаемся в исходную позицию.