Цельнозерновой хлеб на закваске считается самым полезным для здоровья, рассказала Москве 24 врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

Ежегодно 16 октября отмечается Всемирный день хлеба. Специалист посоветовала выбирать цельнозерновой потому, что в отличие от обычного он содержит больше полезных веществ.

"В обычном хлебе в момент очищения зерна удаляется самая полезная его часть, а как раз наружная оболочка содержит и витамины, и аминокислоты, и микроэлементы. B цельнозерновом есть витамины E и группы B, а в 100 граммах – 30% суточной нормы цинка, железа, магния, кальция, фосфора и 10% суточной нормы белка", – Марият Мухина, врач-диетолог, доктор медицинских наук.

К тому же цельнозерновой хлеб увеличивает количество нерастворимой клетчатки, которая очищает кишечник, отметила Мухина.

Также диетолог посоветовала отдавать предпочтение хлебу на закваске, поскольку он считается более натуральным.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев посоветовал не есть белый хлеб с вареньем. Оба эти продукта являются простыми углеводами и содержат пустые калории, поэтому будут способствовать набору лишнего веса. При предрасположенности к нарушению углеводного обмена хлеб будет провоцировать ожирение и сахарный диабет.