Эндокринолог предупредила о возможном вреде безглютеновых продуктов

Врач-эндокринолог и кандидат медицинских наук Наталия Тананакина убеждена, что что сбалансированное питание лучше безглютеновой диеты, так как эти продукты далеко не всегда оказываются полезны и хорошо воспринимаются организмом.

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«Непереносимость глютена может проявляться через вздутие живота, боли, диарею и другие симптомы. Но безглютеновая диета не нужна здоровым людям, если у них нет этих симптомов», — заявила Тананакина.

В беседе с порталом РИАМО она посоветовала людям с синдромом раздраженного кишечника (СРК) и другими болезнями желудочно-кишечного тракта к выбору хлеба для повседневного рациона стоит подходить с особым вниманием. СРК допускает употребление как безглютеновых, так и низкоуглеводных продуктов.

Недавно терапевт объяснила, по какому принципу лучше всего добавлять продукты в свой повседневный рацион.

По мнению диетолога, недавние массовые жалобы на отравление зефиром, скорее всего, вызваны его чрезмерным употреблением.