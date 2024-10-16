В больницах Ленобласти запустили льготную программу для матерей

В Ленобласти многодетные матери, матери-одиночки и матери, воспитывающие детей с ОВЗ, смогут бесплатно получить консультации профильных врачей, сдать анализы, пройти обследования в районных больницах и центрах здоровья по программе «Мамы в фокусе внимания».

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Программа включает консультации терапевта, невролога, акушера-гинеколога, хирурга, офтальмолога и ЛОРа. Консультации проводятся только по выходным.

Записаться на прием можно через районные отделения организатора акции — ленинградского «Союза женщин России».