Каким мылом нужно мыть руки

Специалисты портала "Здоровое-питание.рф" дали несколько советов.

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Обычное или антибактериальное мыло?

Для удаления вирусов вполне достаточно обычного. Исследования показывают, что "антибактериального" не существует и его эффективность не доказана.

Мыло может не убивать вирусы, но неплохо смывает их. Поэтому рекомендуется использовать любое.

Инфекции легко подхватить из-за недостатка гигиены, что приводит к пищевым интоксикациям. Симптомы могут проявиться сразу после еды или через некоторое время. Это тошнота, рвота, боль в животе и другие. Без медицинской помощи это может привести к серьезным последствиям.

Частое мытье рук снижает риск заболеваний, особенно у детей. Грязь способствует распространению инфекций, таких как дизентерия и гепатит, через прямой или опосредованный контакт.

По данным Роспотребнадзора, каждый год фиксируется множество вспышек инфекций из-за плохой гигиены, большинство пострадавших - малыши.

Мытье рук помогает предотвратить такие инфекции, включая грипп и коронавирус.

Как правильно мыть руки

1. Снимите украшения и закатайте рукава.

2. Намочите руки теплой водой.

3. Мойте руки не менее 30 секунд.

4. Тщательно ополосните теплой водой.

5. Сушите с помощью одноразовых салфеток или полотенца.

Последний пункт очень важен: убедитесь, что руки полностью сухие. В общественных туалетах пользуйтесь бумажными салфетками, чтобы открыть двери и нажать на кнопку унитаза.

Когда мыть руки

Перед:

- готовкой и приемом пищи;

- использованием контактных линз и косметики;

- прикосновением к поврежденной коже или ранам;

- медицинскими манипуляциями.

После:

- готовки и работы с грязной одеждой;

- ухода за больными;

- уборки;

- кашля, чихания или рвоты;

- контакта с животными и деньгами;

- работы за компьютером;

- поездки в общественном транспорте.

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