Эксперты рассказали, каким мылом нужно мыть руки
Специалисты портала "Здоровое-питание.рф" дали несколько советов.
Обычное или антибактериальное мыло?
Для удаления вирусов вполне достаточно обычного. Исследования показывают, что "антибактериального" не существует и его эффективность не доказана.
Мыло может не убивать вирусы, но неплохо смывает их. Поэтому рекомендуется использовать любое.
Инфекции легко подхватить из-за недостатка гигиены, что приводит к пищевым интоксикациям. Симптомы могут проявиться сразу после еды или через некоторое время. Это тошнота, рвота, боль в животе и другие. Без медицинской помощи это может привести к серьезным последствиям.
Частое мытье рук снижает риск заболеваний, особенно у детей. Грязь способствует распространению инфекций, таких как дизентерия и гепатит, через прямой или опосредованный контакт.
По данным Роспотребнадзора, каждый год фиксируется множество вспышек инфекций из-за плохой гигиены, большинство пострадавших - малыши.
Мытье рук помогает предотвратить такие инфекции, включая грипп и коронавирус.
Как правильно мыть руки
1. Снимите украшения и закатайте рукава.
2. Намочите руки теплой водой.
3. Мойте руки не менее 30 секунд.
4. Тщательно ополосните теплой водой.
5. Сушите с помощью одноразовых салфеток или полотенца.
Последний пункт очень важен: убедитесь, что руки полностью сухие. В общественных туалетах пользуйтесь бумажными салфетками, чтобы открыть двери и нажать на кнопку унитаза.
Когда мыть руки
Перед:
- готовкой и приемом пищи;
- использованием контактных линз и косметики;
- прикосновением к поврежденной коже или ранам;
- медицинскими манипуляциями.
После:
- готовки и работы с грязной одеждой;
- ухода за больными;
- уборки;
- кашля, чихания или рвоты;
- контакта с животными и деньгами;
- работы за компьютером;
- поездки в общественном транспорте.
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