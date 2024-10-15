Перечислены самые полезные для здоровья кишечника продукты

Сбалансированный микробиом кишечника играет ключевую роль в пищеварении, поддержке иммунитета и регуляции настроения. Поэтому важно употреблять определённые продукты.

© Ferra.ru

Консервированные бобовые. Чёрная фасоль, нут и красная фасоль - источники клетчатки и растительного белка. Согласно исследованию 2023 года, регулярное употребление фасоли (около 1 чашки в день) связано с улучшением разнообразия микробиоты кишечника. Это часто улучшает состояние пищеварительной системы.

Консервированные артишоки. Они положительно влияют на бактерии в кишечнике, говорит Кристи Ли, сертифицированный диетолог и директор по питанию и научным вопросам в Danone North America. Всё потому, что артишоки содержат инулин, который стимулирует рост бифидобактерий.

Лук. Этот продукт полезен для кишечника за счёт высокого содержания пребиотических волокон, особенно фруктоолигосахаридов (ФОС). Обзор 2022 года показал, что ФОС улучшают состояние в том числе при остеопорозе, некоторых расстройствах желудочно-кишечного тракта, болезнях сердца и диабете 2 типа.

© Ferra.ru

Чеснок. В его состав входят пребиотические волокна, такие как инулин и ФОС. Эти вещества питают полезные бактерии в кишечнике. Также чеснок отличается антимикробными свойствами.

Овёс. Он содержит большое количество бета-глюкана. Новые исследования демонстрируют, что овёс также может поддерживать работу иммунитета.

Орехи. Одно исследование продемонстрировало, что добавление миндаля в рацион хорошо переносилось людьми с низким содержанием клетчатки в диете и помогало увеличить количество стула. Есть данные, согласно которым употребление арахиса и фисташек может положительно влиять на здоровье кишечника за счёт увеличения уровня полезных кишечных бактерий.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.