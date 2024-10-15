Диетолог назвала белковый продукт, который нужно добавлять в супы

Употреблять большое количество протеина важно для похудения. Он также делает блюда, включая супы, более сытными.

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Эллисон Теппер, магистр наук, дипломированный диетолог, владелица Tepper Nutrition в Александрии и Лисбурге, назвала лучший белковый ингредиент для супов. И это курица.

Порция рубленой курицы в ¾ чашки содержит целых 29 г белка. Это как раз соответствует 25−30 г на приём пищи, которые эксперты советуют употреблять для наращивания мышечной массы.

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Кроме того, есть реальная польза от употребления куриного супа в сезон простуды и гриппа. В зависимости от того, что вы добавите в него, вы получите и другие питательные вещества, важные для поддержания здоровья.

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