Врач назвал доступный способ снизить риск инфаркта

Снизить риск инфаркта и инсульта помогает дневной сон в течение 20 минут – об этом рассказала врач Татьяна Крымцева.

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Эксперт подчеркнула, что продлить жизнь могут даже 10 минут дремоты в метро.

«Такая дремота улучшит работу очень многих систем организма. Исследования показали, что примерно на 50% улучшается концентрация внимания, на 30% – память. Снижается риск возникновения состояний инфаркта, инсульта», – объяснила Крымцева.

Во сне организм не просто отдыхает, а «тестирует» работу всех систем и органов, а также восстанавливает и вырабатывает необходимые гормоны, подчеркнула врач. Если же человек страдает хроническим недосыпом, существенно увеличивается риск проблем с сердцем, сосудами и желудочно-кишечным трактом.

Крымцева посоветовала для укрепления здоровья взять за правило спать от 10 до 30 минут с 13:00 до 15:00. Для этого не обязательно ложиться в кровать – достаточно удобно устроиться в кресле или на диване, пишут «Известия».

Ранее директор центра реабилитации департамента труда и соцзащиты населения Москвы Ольга Аванова рассказала, что для того, чтобы сон был спокойным и глубоким, температура воздуха в комнате должна быть в диапазоне плюс 18 – 20 градусов.