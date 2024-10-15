Идеальный спорт для офисных работников, страдающих проблемами со спиной

Назван идеальный вид спорта для офисных работников, страдающих из-за проблем со спиной
Избежать боли можно благодаря постоянному движению. Профессор кафедры спортивной медицины и медицинской реабилитации Сеченовского университета Владимир Фролов рассказал, что наиболее эффективным видом спорта для офисных сотрудников является северная ходьба.
Лучше всего — так называемая северная ходьба, которую ошибочно считают скандинавской. Это потрясающая вещь, и нужно будет широко внедрять её в социальную группу офисных работников, — подчеркнул врач.
По словам Фролова, особенно явно эффект от северной ходьбы замечают люди, страдающие болями в спине. Нагрузка поможет разгрузить мышцы и избавиться от источника неприятных ощущений.
Нужно работать со структурой. Нужно избавляться от очагов, от генератора боли. Таким образом удастся повысить и уровень мотивации, и психоэмоциональное состояние, и избавить пациента от этих сложностей, — отметил профессор.