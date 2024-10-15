Какие продукты и напитки выводят токсины из организма

Вода без газа и минералка выводят токсины из организма, поделился с «Вечерней Москвой» врач-терапевт кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. По его словам, деинтоксикация необходима для здоровья.

Врач отметил, что человек может столкнуться с интоксикацией после зимы, когда организму не хватает антиоксидантов, которые он получает из ягод и овощей.

Их недобор приводит к интоксикации организма. В этом случае для очищения от токсинов необходимо использовать разгрузочную диету, в которой будут определенные виды продуктов, — указал терапевт.

Он перечислил продукты, которые помогают выводить токсины из организма. Среди них чистая вода без газа, которую нужно выпивать по три — пять литров в день, минералка для питья в промежутках между обычной водой для налаживания электролитного обмена, а также травяные чаи, которые снизят уровень воспалений. К тому же важно употреблять овощи, сокращающие нагрузку на организм, яйца, мясо курицы и кролика, которые быстро расщепляются в процессе пищеварения.

Ранее врач-терапевт Юлия Капустянская рассказала, что самые вредные для пищеварения продукты — это алкоголь и острые специи. По ее словам, с ними нужно быть осторожнее при составлении рациона.