Как выполнять упражнение тяга Кинга и кому оно противопоказано

Вместе с тренером разбираемся в тонкостях становой тяги на одной ноге.

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«Тяга Кинга, или становая тяга на одной ноге — упражнение, направленное на развитие мышц нижней части тела, укрепление низа спины и улучшение координационных способностей. Также его можно использовать как вспомогательное упражнение для повышения результатов в приседании и становой тяге», — Егор Ходырев, фитнес-тренер.

Тяга Кинга улучшает стабильность в тазобедренном суставе, повышает силу нижней части тела и развивает координационные способности. Однако если ваша цель увеличить силовые показатели и гипертрофировать мышцы, для этого эффективнее выполнять различные варианты становых тяг на двух ногах.

Польза тяги Кинга

Прокачка ягодиц и задней и передней поверхности бедра. Тяга Кинга активно задействует ягодичные, мышцы задней поверхности бедра и квадрицепсы, что делает их больше и сильнее. Это помогает улучшить общую мышечную массу и силу нижней части тела.

Развитие силы нижней части тела. Упражнение требует значительных усилий от мышц ног для поддержания равновесия и выполнения движения. Это способствует развитию силы, выносливости и стабильности, что важно для выполнения других физических упражнений и повседневной активности.

Развитие координации. Тяга Кинга помогает улучшить баланс и стабильность. Это особенно полезно для спортсменов, так как хорошая координация снижает риск травм и помогает в других видах физической активности.

Улучшение общего уровня физической подготовки. Регулярное выполнение упражнения может значительно повысить спортивные показатели. Тяга развивает не только силу, но и выносливость, гибкость и координацию, что делает её эффективным элементом тренировочной программы.

Укрепление тазобедренных и коленных суставов. Тяга Кинга способствует укреплению мышц, связок и других тканей, окружающих тазобедренные и коленные суставы, что помогает улучшить их стабильность и подвижность. Это снижает риск травм и способствует более эффективному выполнению других упражнений.

Улучшение осанки и укрепление мышц спины. Упражнение требует активного вовлечения мышц кора, что делает осанку более красивой. Укрепление этих мускулов помогает поддерживать ровное положение тела в повседневной жизни, а также снижает риск болей в спине.

Улучшение результатов в приседании и становой тяге. Тяга Кинга может служить отличным дополнением к традиционным приседаниям и становой тяге. Она помогает достигать лучших результатов в этих упражнениях.

Техника выполнения тяги Кинга

Новичкам рекомендуется делать упражнение с собственным весом тела, чтобы освоить технику, и только потом использовать штангу, гантель или гирю. Такой подход позволит избежать травм и даст возможность организму адаптироваться к нагрузкам.

Продвинутым атлетам использование нестабильных платформ, таких как BOSU или надувной диск, помогает увеличить сложность упражнения. Это усиливает работу мышц-стабилизаторов и лучше развивает баланс и координацию.

Как выполнять тягу Кинга

Встаньте на ровную поверхность с ровным положением спины, поставив ноги на ширине плеч. Направьте взгляд прямо, грудь вперёд, плечи опущены. В пояснице сделайте лёгкий естественный прогиб.

Перенесите вес тела на правую ногу, а левую поднимите вверх и отведите назад, согнув её в коленном суставе. Левая нога должна быть в воздухе на протяжении всего упражнения.

Сделайте глубокий вдох и плавно опускайтесь вниз без резких движений. Для этого начните движение с одновременного наклона корпуса вперёд и сгибания ноги в коленном суставе. Движение похоже на приседание на одной ноге.

Из нижней точки упражнения на выдохе начинайте вырастать вверх. Поднимайте корпус тела и разгибайте правую ногу в коленном суставе для выхода в исходное положение.

Упражнение сложное, поэтому начните выполнять с пяти повторений в двух-трёх подходах. Отдых между подходами – две-три минуты.

Противопоказания

Перед началом выполнения упражнения всегда рекомендуется проконсультироваться с тренером или медицинским специалистом, особенно если у вас есть какие-либо сомнения или предшествующие травмы.

Вот некоторые противопоказания и предостережения для выполнения этого упражнения: