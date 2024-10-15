Раскрыта польза раннего отхода ко сну

Исследователи из Департамента детской реабилитации Китая раскрыли связь между временем отхода ко сну и разнообразием кишечной микробиоты у детей. В ходе исследования, результаты которого опубликованы в журнале Scientific Reports, они обнаружили, что дети, ложащиеся спать раньше, обладают большим микробиомным разнообразием.

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Исследование показало, что у детей, засыпающих до 21:30, обнаружено больше полезных бактерий, включая Akkermansia muciniphila, которые связаны с поддержанием здоровья кишечника и когнитивных функций. Эти микроорганизмы могут играть роль в защите кишечной оболочки и в регулировании иммунного ответа, что положительно сказывается на здоровье и развитии ребенка.

Специалисты собрали образцы кала 88 детей в возрасте от 2 до 14 лет и провели геномный анализ их кишечной микробиоты. Дети были разделены на две группы в зависимости от времени засыпания, и на протяжении двух недель исследователи отслеживали показатели сна, включая продолжительность, ночные пробуждения и эффективность сна.

Анализ показал, что у детей, которые ложились спать рано, было больше таких бактерий, как Akkermansia muciniphila, Holdemania filiformis и Alistipes finegoldii. Эти бактерии и грибы играют важную роль в поддержании здоровья кишечника и участвуют в метаболизме аминокислот и регуляции нейротрансмиттеров, что имеет решающее значение для когнитивного развития.

Более детальный анализ выявил, что Akkermansia muciniphila и Alistipes finegoldii положительно коррелировали с длительностью сна, а Clostridium sp CAG-253 показал отрицательную корреляцию с задержкой засыпания. Это свидетельствует о возможном влиянии микробиома на сон и когнитивные функции, включая способность к концентрации и обработке информации.

Результаты исследования указывают на то, что ранний отход ко сну может благоприятно влиять на кишечную микробиоту и, следовательно, на здоровье и когнитивные функции детей. Авторы предполагают, что их открытие может помочь в разработке новых терапий для лечения детских нарушений сна через модуляцию микробиома.