Как рассчитать безопасное для глаз расстояние до телевизора

При расчете идеального для глаз расстояния до телевизора его высоту необходимо умножить на три, рассказал NEWS.ru офтальмолог Кирилл Светлаков. Он подчеркнул, что, как правило, оптимальное расстояние составляет 2,5–3 метра.

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«‎Дистанция считается по диагонали либо по размерам высоты экрана. С ТВ обращайте внимание на высоту. Если показатель составляет метр, умножаем на три. Получаем оптимальную дистанцию от глаз до экрана в три метра. Если диагональ телевизора 55 дюймов, или 139 сантиметров, то, как правило, оптимальное расстояние составляет примерно 2,5 метра. Это идеальная дистанция до своего устройства, когда можно комфортно находиться перед ним», — заявил Светлаков.

Эксперт подметил, что в ситуации с монитором ПК или ноутбука необходимо диагональ в дюймах умножить на четыре. Например, при 24 дюймах (60 см) оптимальное расстояние от глаз составит 96 дюймов (243 см).

«В ситуации с детьми действуют те же правила, но с дополнениями. В случае с телевизором дистанция для комфортного просмотра у ребенка должна быть больше трех метров. Дети должны смотреть программы только при хорошем освещении, не перенапрягаясь, и не дольше 40 минут. Очень важно, чтобы телевизор не имел избытка синего спектра для комфортного состояния глаз ребенка. Кроме того, большую роль играют качество матрицы и герцовка монитора: чем она выше, тем лучше)», — подытожил Светлаков.

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