В России планируют увеличить число граждан со здоровым образом жизни

Минздрав России в рамках федерального проекта "Здоровье для каждого", который начинается в 2025 году, планирует увеличить число граждан, ведущих здоровый образ жизни, в 1,5 раза. Об этом сообщил первый замглавы министерства Виктор Фисенко на пленарном заседании выставки-форума "Здравоохранение Сибири" в Новосибирске.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщала, что новый федеральный проект стартует в 2025 году.

"Хотелось бы сказать отдельно, наша цель в нем - увеличение минимум в 1,5 раза числа граждан, которые ведут здоровый образ жизни", - сказал он.

Фисенко подчеркнул, что проект нацелен на формирование и укрепление общественного здоровья, на профилактику неинфекционных и инфекционных заболеваний.

Федеральный проект "Здоровье для каждого" - это часть нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь". Он предусматривает модернизацию более 500 действующих и создание 200 новых центров здоровья в больницах в отдаленных районах.