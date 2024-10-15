Плохое кровообращение связано с атеросклерозом, а также риском развития почечной, печеночной и сердечной недостаточности из-за слишком густой крови. Список основных продуктов, разжижающих кровь, приводит Pronews.gr со ссылкой на исследователей.

"Сгустки могут блокировать кровоток. Это приводит к таким состояниям как тромбозы глубоких вен. Возрастает риск инсульта", - предупредили также специалисты, отметив, что улучшить кровообращение, помимо питания, помогает физическая активность.

Она же снижает риск образования тромбов.

Образование тромбов в значительной степени можно предотвратить, ведя активный образ жизни и добавив в рацион продукты и напитки, разжижающие кровь.

Среди продуктов, которые способны повлиять на "разжижение крови естественным образом", названы чеснок, имбирь, куркума, морская рыба, содержащая омега-3 жирные кислоты.

"Последние способствуют снижению уровня триглицеридов, уменьшению воспаления. Это помогает предотвратить чрезмерное свертывание крови, уменьшая вероятность образования сгустков", - объяснили специалисты, посоветовав готовить блюда из скумбрии, сардин, лосося.

Также в списке кайенский перец, который содержит салицилат - природное средство, разжижающее кровь. Но важно следить за количеством продукта в блюдах.

Благодаря омеге-3 и витамину Е, одним из натуральных антикоагулянтов считается авокадо.

А вот продуктов с большим количеством витамина К при густой крови следует избегать.

Врачи предупреждают, что при подозрении на тромбы следует как можно быстрее обратиться за помощью к медикам. В лечении каждого вида тромбоза используются как хирургические методы, так и лекарственные препараты, способные растворить тромб. Продукты питания лишь помогают в борьбе с недугом.