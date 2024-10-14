Какую пользу нашему организму приносят гранаты

Гранаты выращивают во многих регионах мира, в том числе в США и Средиземноморье. Этот фрукт имеет сладкий, слегка терпкий вкус и даёт множество преимуществ для организма. Об этом подробнее рассказала диетолог Элизабет Бернс.

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Источник антиоксидантных и противовоспалительных соединений. Они снижают маркеры воспаления и защищают клетки от повреждения. Одно небольшое исследование показало, что у людей, которые пили гранатовый сок ежедневно в течение 15 дней, снизился уровень воспалительного маркера С-реактивного белка (СРБ) и было меньше признаков повреждения мышц.

Улучшает восстановление после тренировок. Результаты исследования с участием элитных тяжелоатлетов продемонстрировали, что у тех, кто пил гранатовый сок перед тренировками, снизился уровень маркера окислительного стресса малондиальдегида. Также был обнаружен повышенный уровень активности антиоксидантных ферментов.

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Поддерживает здоровье сердца. Употребление гранатов снижает кровяное давление, уровень липидов в крови. Это всё — факторы риска развития сердечных заболеваний. Согласно результатам одного небольшого исследования, ежедневное употребление гранатового сока в течение шести недель привело к значительному снижению уровня систолического и диастолического артериального давления у людей с диабетом.

Улучшает когнитивное здоровье. В гранатах много антиоксидантов, которые могут предотвратить повреждение нервных клеток, вызванное свободными радикалами. Некоторые данные свидетельствуют, что употребление гранатового сока улучшает память.

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