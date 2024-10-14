Перечислены научно доказанные преимущества голодания для здоровья

Пост подразумевает ограничение в еде или воздержание от приёма пищи. В последнее время всё популярнее становится прерывистое голодание. Оно может принести пользу организму, хоть и подходит не всем.

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Улучшение уровня сахара в крови. Прерывистое голодание улучшает контроль уровня сахара в крови у людей с диабетом и у тех, кто подвержен его развитию. Одно исследование показало, что 90% участников сократили приём лекарств от диабета, а более половины достигли ремиссии после трёх месяцев прерывистого голодания.

Борьба с воспалением. В ходе одного исследования выяснилось, что голодание значительно снизило уровень ключевого маркера воспаления в кровотоке. Другая работа показала, что у тех, кто периодически голодал в течение года, наблюдалось снижение уровня воспаления и факторов риска сердечных заболеваний по сравнению с людьми, которые этого не делали.

Помощь в потере веса. Благодаря периодическому голоданию организм потребляет меньше калорий, сжигает жировые запасы для получения энергии. Также это потенциально влияет на гормоны голода, усиливая чувство сытости.

Увеличение секреции гормона роста. Голодание увеличивает количество гормона роста человека (ГРЧ). Этот белок поддерживает рост, контроль веса, метаболизм и мышечную силу.

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Улучшение здоровья сердца. Согласно научным работам, голодание через день снижает общий уровень холестерина и некоторые факторы риска сердечных заболеваний у людей с избыточным весом. Также эта практика снижает кровяное давление, общий уровень холестерина и уровень вредного холестерина.

Улучшение работы мозга и профилактика развития нейродегенеративных заболеваний. Исследования на животных показывают, что периодическое голодание может защитить здоровье мозга. Оно поддерживает работу нервных клеток, которые связаны с когнитивной функцией.

Защита от рака. Различные способы голодания могут привести к потере веса и улучшению метаболической функции. Это снижает риск возникновения диабета и некоторых видов рака.

Увеличение продолжительности жизни. Голодание может помочь уменьшить факторы риска хронических заболеваний, связанных с возрастом, поддержать работу иммунной системы, бактериальную среду кишечника, процессы антистарения.

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