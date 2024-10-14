Малышева назвала эффективно спасающую от ожирения кашу

Каша логаза, которую делают с помощью смеси ячменной группы, гороха и сала, эффективно помогает снизить риск набора лишнего веса. Об этом рассказали врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, офтальмолог Михаил Коновалов, в эфире программы «Жить здорово!»

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По словам медиков, этот уникальный продукт богат полезным марганцем, который помогает клеткам легче реагировать на инсулин. Врачи объяснили, что при нехватке этого микроэлемента организму становится сложнее перерабатывать сахар, что и ведет к ожирению.

— Ячмень содержит в своем составе марганец, примерно 70 процентов суточной нормы в 100 граммах, — резюмировал Коновалов.

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