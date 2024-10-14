Какую рыбу нужно есть для здоровья слуха

Употребление тунца, трески, палтуса и моллюсков снижает риск появления шума в ушах, а лосося и рыбы-меч — повышает. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на результаты исследования ученых Бостонской больницы и центра женского здоровья Бригама (Великобритания).

© Газета.ру

В исследовании приняли участие 73 тысячи человек. Ученые проанализировали данные о рационе питания добровольцев, уделив особое внимание потреблению рыбы и морепродуктов. Также научный коллектив собрал информацию о распространенности среди испытуемых нарушения слуха под названием тиннитус. Люди с этой патологией ощущают субъективный шум или звон в ушах без внешнего акустического стимула.

Оказалось, что у лиц, которые съедали более двух порций рыбы в неделю, риск возникновения шума в ушах был почти на 25% ниже, чем у тех, кто употреблял этот продукт редко или вовсе исключил его из рациона. При этом сохранить здоровье слуха помогала белая рыба — тунец, треска и палтус, а также моллюски. Употребление лосося и рыбы-меч, напротив, коррелировало с повышенным риском тиннитуса.

Добавки с рыбьим жиром, которые обычно принимают для укрепления сердца, мозга и суставов, также были связаны с возрастающей вероятностью возникновения шума в ушах. Ученые предположили, что такой эффект может быть вызван сочетанием избытка кальция, железа и жиров.

Ранее были названы продукты, облегчающие симптомы рассеянного склероза.