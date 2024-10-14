Полезные для мозга осенние продукты

Некоторые сезонные овощи и фрукты особенно полезны для нашего мозга. Вот чем точно стоит побаловать себя осенью.

© Ferra.ru

Сладкий картофель. Он богат бета-каротином, витамином С и клетчаткой. Альберт Абаев, доктор медицинских наук, зарегистрированный клинический диетолог в Центре управления весом и метаболического здоровья Cedars-Sinai, говорит, что этот картофель содержит антиоксиданты, снижающие уровень окислительного стресса и улучшающие связь между клетками мозга.

Имбирь. В его состав входят витамины, минералы и биоактивные соединения, которые борются с окислительным стрессом и хроническим воспалением. Эти факторы способствуют возрастной потере памяти, развитию болезни Альцгеймера. Исследования 2011 года показали, что экстракт имбиря помог улучшить память у группы здоровых женщин среднего возраста.

Свёкла. Фолат в ней снижает уровень гомоцистеина. Эту аминокислоту связывают с развитием болезней сердца, болезнью Альцгеймера, деменции. Также свёкла — хороший источник пищевых нитратов. Они улучшают приток крови к мозгу.

© Photo Illustration by Joules Garcia for Verywell Health; Getty Images

Клюква. Результаты исследования 2022 года показали, что употребление небольшой чашки этих ягод в день помогает поддерживать память и здоровье мозга у пожилых людей.

Листовая зелень. Капуста, шпинат, листовая капуста содержат калий, железо и витамины E, K и C. Согласно исследованиям, добавление одной порции этих зелёных овощей в ежедневный рацион может замедлить возрастное снижение когнитивных функций.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.