Диетолог назвала самые полезные специи

Приправы не только помогают разнообразить вкус пищи, но и способствуют сохранению здоровья. Какие специи обладают лекарственными свойствами, рассказала врач-диетолог, нутрициолог Анна Белоусова. Об этом сообщает радио Sputnik.

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По ее словам, мускатный орех может выручить, когда у человека стресс и отсутствует аппетит, например, у пожилых людей или плохо едящих детей. Щепотка этой специи, добавленная в пищу, поможет повысить аппетит. Куркума, в свою очередь, оказывает хорошее влияние на пищеварение и имеет противовоспалительные свойства. А имбирь можно использовать как природный антисептик и антибиотик.