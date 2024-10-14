Вредно ли для здоровья пить холодную воду

Давно научно доказано, что оптимальной для пищеварения и здоровья человека в целом является вода комнатной температуры и тёплая вода. Но значит ли это, что холодная вода вредит организму?

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В действительности, как отмечает доктор медицины Кумкум С. Патель, не существует доказательств того, что холодная вода вредит нашему здоровью. Хотя бывают ситуации, когда тёплая вода будет полезнее. Например, если вам нужно расслабиться вечером, когда в помещении или на улице холодно, когда вы болеете, для облегчения вздутия живота или расстройств пищеварения.

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Питьевая вода любой температуры будет полезна для организма. Но употреблять именно холодную воду может быть комфортнее в следующих ситуациях: после тренировки, перед едой (если вы хотите потреблять меньше калорий), в жаркой или влажной среде, при обезвоживании, при слабости.

В ходе одного исследования 2013 года учёные выяснили, что 60,8 градусов по Фаренгейту (16 градусов по Цельсию) — оптимальная температура питьевой воды, если вы только что занимались спортом или чувствуете себя обезвоженным. Именно при этой температуре люди меньше всего потеют, но потребляют больше всего воды.

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