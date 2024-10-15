Терапевт: питание должно быть разнообразным

Врач-терапевт Юлия Капустянская дала рекомендации по составлению полезного рациона.

«Питание должно быть сбалансированным, витаминизированным, разнообразным, полноценным и индивидуальным под ваш запрос и состояние здоровья», — сказала она в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

По её словам, нежелательно есть натощак блюда с острыми специями, также стоит сократить употребление газированных напитков.

К полезным продуктам Капустянская отнесла кисломолочные, так как они помогают поддерживать правильную работу ЖКТ.

Кроме того, рекомендуется добавить в рацион клетчатку, которая содержится во фруктах и овощах. Наконец, врач советует употреблять растительные масла, в том числе оливковое и льняное.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила, что завтрак — один из самых важных приёмов пищи. По её словам, человек, который вовремя не позавтракал, будет иметь более низкую скорость обмена веществ.