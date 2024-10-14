Большие пельмени полезнее маленьких из-за соотношения теста с мясом в них, рассказал в беседе с aif.ru врач — терапевт-гастроэнтеролог Константин Спахов. По его словам, в маленьких пельменях больше теста, которое не всегда полезно, и меньше мяса.

Важный фактор — соотношение хорошего мяса (если оно таковое) с тестом (которое не всегда полезно). Эта информация известна только для пельменей, сделанных дома (ведь вы знаете, сколько потратили на них фарша и муки). Но на продаваемых пельменях я ее не встречал ни разу, — объяснил медик.

Врач отметил, что настоящее мясо богато важными витаминами, минералами и аминокислотами. Однако если добавить в фарш для пельменей заменители мяса или добавки, то можно испортить его качество, добавил Спахов.

Ранее врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Мария Калошина посоветовала есть пельмени не чаще одного-двух раз в месяц, чтобы не навредить здоровью. Специалист уточнила, что при частом употреблении данного блюда могут обостриться болезни поджелудочной железы.

До этого эксперт Роскачества Наталья Завьялова сообщила, что магазинные пельмени могут быть опасными из-за содержания бактерий. По ее словам, такие полуфабрикаты могут серьезно навредить здоровью.