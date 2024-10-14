Тренер назвал лучшее упражнение для поддержания здоровья коленей

Поза дерева из йоги является лучшим упражнением для поддержания здоровья коленей, рассказала фитнес-тренер Светлана Бутова, чьи слова приводит Men Today. По ее словам, упражнение позволяет избежать деформирования костей и избавиться от скованности движений и болезненных ощущений. Кроме того, данная поза улучшает работу нервной системы и укрепляет нижнюю часть тела.

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Чтобы выполнить упражнение, необходимо перенести вес тела на правую ногу, поставив левую на носок и согнув ее в колене. После этого следует отвести левую ногу в сторону, поднять стопу согнутой ноги и приставить ее к внутренней поверхности бедра правой ноги. Далее нужно поднять руки над головой и соединить ладони. В конце упражнения необходимо опустить кисти до уровня груди.

Ранее реабилитолог Валерий Васильев предупредил, что пребывание в положении стоя на протяжении многих часов может вызывать боли в спине, нарушение кровообращения, варикозное расширение вен и проблемы с суставами. Он отметил, что в зоне риска находятся люди, чья работа проходит в большей степени на ногах. К ним относятся преподаватели, визажисты, парикмахеры, продавцы и стоматологи.

До этого СМИ сообщали, что ежедневные прогулки спасают от болезней сердечно-сосудистой системы и помогают при восстановлении после инфаркта и инсульта. Умеренные физические нагрузки уменьшают риск повторения инфаркта на 25%.