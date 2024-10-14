Врач объяснил, как стресс сказывается на менструальном цикле

Менструальный цикл — это сложный механизм, который регулируется гормонами и подвержен влиянию многих причин, включая стресс. О том, как этот фактор влияет на менструальный цикл и по каким симптомам это можно заподозрить, «Газете.Ru» рассказала врач — акушер-гинеколог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Анастасия Соколова.

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Она рассказала, что гинекологи все чаще обращают внимание на связь между стрессом и нарушениями менструального цикла, ведь нередко женщины сталкиваются с проблемами, связанными с его нерегулярностью, болезненными менструациями или даже отсутствием месячных.

Говоря о том, как стресс влияет на менструальный цикл, в первую очередь врач отметила, что возникает гормональный дисбаланс. Стресс приводит к выбросу гормона кортизола, который может нарушить баланс эстрогена и прогестерона — гормонов, играющих ключевую роль в менструальном цикле. Это может привести к нерегулярным месячным, изменению их длительности и обильности, а также к ановуляторным циклам (отсутствию овуляции).

«Также стоит обратить внимание на изменение работы гипоталамуса на фоне стресса. Гипоталамус — это область мозга, контролирующая работу гипофиза, который, в свою очередь, отвечает за выработку гормонов, регулирующих менструальный цикл. Стресс может нарушить работу гипоталамуса, что приводит к проблемам с циклом», — добавила Соколова.

Кроме того, по ее словам, происходит снижение иммунитета. Хронический стресс ослабляет иммунную систему, повышая риск возникновения воспалительных процессов, которые могут негативно сказаться на репродуктивном здоровье.

Среди симптомов, которые могут сигнализировать о влиянии стресса на цикл, акушер-гинеколог назвала: нерегулярные менструации (нестабильные интервалы между циклами, изменение длительности цикла); болезненные менструации (крайне сильные боли, сопровождающиеся тошнотой, рвотой, головокружением); Изменение обильности менструальных выделений (слишком обильные или скудные кровотечения); отсутствие менструации (аменорея); предменструальный синдром (ПМС) с выраженными симптомами (раздражительность, депрессия, отеки, перепады настроения); снижение либидо.

«Что делать, если вы подозреваете, что стресс влияет на ваш менструальный цикл? Для начала обратитесь к гинекологу — важно проконсультироваться со специалистом для исключения других причин нарушения цикла и получения рекомендаций по лечению. Измените образ жизни: постарайтесь снизить уровень стресса, занимаясь йогой, медитацией, прогулками на свежем воздухе, качественным сном, здоровым питанием и физическими упражнениями», — посоветовала специалист.

Также она рекомендовала практиковать методы релаксации: научиться управлять стрессом, освоив техники глубокого дыхания, прогрессивной релаксации мышц, визуализации.

Кроме того, по ее словам, следует избегать вредных привычек: отказаться от курения, чрезмерного употребления алкоголя и кофеина, которые могут усиливать негативное влияние стресса на организм.